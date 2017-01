Familia fueguina cenó en Mar del Plata y le cobraron más de 1500 pesos

Una familia fueguina sufrió un "robo" en un restaurant de la peatonal marplatense cuando al momento de pagar la cuenta el ticket marcaba más de 1500 pesos, por unas pizzas y cervezas.

Según indicó el diario El Tribuno (Info), la familia fueguina salió a cenar luego de ver una obra de teatro. Se sentaron en una pizzería de la peatonal, pensando que iban a gastar como mucho 500 pesos, pero a la hora de pagar por tres pizzas y tres cervezas le cobraron 1650 pesos.

"Anoche sufrí un robo, sin armas y a cara descubierta", calificó el padre de la familia, Martín Ibarra, en alusión al precio de la comida y bebidas. "Encima me quisieron cobrar dos mil pesos porque me habían puesto una pizza más en la factura. Me decían que al final no era tan caro y que había comido la mejor pizza de Mar del Plata", dijo.

"Después quieren que el turista pase el verano en la Argentina, en las playas del país, con estos precios es imposible, me sale mucho más barato irme a Chile que estar en Mar del Plata. Es una locura que nadie detiene. Le están haciendo mucho daño al turismo interno", se quejó Ibarra.