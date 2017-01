Desprendimiento de iceberg podría afectar el nivel del mar

Científicos galeses advirtieron que un iceberg de 5.000 kilómetros cuadrados está por desprenderse en la Antártida, lo que traería un aumento en los niveles de aguas en el mar a nivel mundial.

Según consignó un despacho de la agencia EFE, la detección se realizó a través del radar del satélite Esa Sentinel, en donde observaron que existe un gran aumento en la grieta que se encuentra en el segmento Larsen C. Esto provocaría que los glaciales aceleren su movimiento hacia el mar, lo que tendría un impacto en el nivel de las aguas en unos 10 centímetros.

Los expertos explicaron a la prensa local que el Larsen C tiene una exención que equivale a una cuarta parte del territorio de Gales, por lo que su desprendimiento podría provocar otros en el futuro. "Si (iceberg) no se va en los próximos meses, estaré asombrado", dijo a la cadena británica BBC el profesor Adrian Luckman, de la Universidad de Swansea.Asimismo, aseguró que este aumento en la grieta es un acontecimiento geográfico y no climático puesto que esta fisura hace décadas que esta presente, pero recién ahora se profundizó.