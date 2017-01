Dieron a conocer los colectivos nuevos que funcionarán en la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia dio a conocer este domingo por medios de fotografías los nuevos colectivos que se estiman que estarán en funcionamiento para fin de mes por el proceso de adecuación y finalización de la prórroga de contrato con Autobuses Santa Fe.

Las unidades son de la marca Mercedes Benz cuentan con sistema de calefacción, un reclamo constante de los usuarios hacia la actual empresa que opera en la ciudad. Las mismas fueron adquiridas a través de un pedido de endeudamiento del Estado municipal para adquirir un préstamo que permita hacer la compra, al mismo tiempo originando la Sociedad del Estado que operará las unidades y se hará cargo de los trabajadores que actualmente están en Autobuses Santa Fe.

El intendente Walter Vuoto indicó que actualmente las nuevas unidades estarán bajo una adecuación y que las mismas llegarán a la ciudad en los próximos días. “Seguimos de cerca la producción de estas 20 unidades, algunas ya están próximas a llegar a la ciudad, acondicionadas para nuestra zona, tal como sostuvimos ante los concejales al momento de pedir la autorización para el préstamo”, dijo.

La empresa que actualmente presta el servicio se encuentra en un proceso de concurso de acreedores, situación que pudo sortearse con el trabajo de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio y de la Secretaría de Gobierno para el acuerdo con el síndico del proceso legal que atraviesa y con los trabajadores que continuarán luego en la Sociedad del Estado, enrolados en la UTA.

“Siempre sostuve que había que encontrar una solución al transporte público, que sea de calidad, que sea previsible fundamentalmente, que las frecuencias puedan sostenerse y que los vecinos y vecinas que utilizan los colectivos puedan recibir un servicio óptimo. Por eso también pensamos no sólo en los colectivos sino en los espacios de espera para los pasajeros, con la construcción de las primeras 17 garitas en la ciudad, sumado a la previsibilidad en los horarios del servicio”, reiteró.

“Todas las recetas anteriores fracasaron, no sólo en Ushuaia sino en otras ciudades y el camino era la creación de la Sociedad del Estado que no es municipalizar, sino brindar un servicio desde una empresa estatal que no tiene fin de lucro; y eso no se le puede pedir a una empresa privada, porque está en su esencia”, explicó Vuoto.