Gorbacz al Municipio de Ushuaia: "El fanatismo les impide sentarse con el gobierno nacional"

El Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, aseguró que en el Municipio de Ushuaia existe un "fanatismo que les impide sentarse con el gobierno nacional y seguir los expedientes como hace Bertone" y afirmó que "eso no tiene ningún sentido".

"Creo que todo el mundo se da cuenta de la imposibilidad que tiene la gestión municipal de establecer un diálogo con un gobierno nacional de un color político distinto, ahí está la verdadera dificultad, la única mano negra es esa" expresó el funcionario provincial.



Gorbacz dijo que "uno se sorprende día a día de las declaraciones de Souto, yo no tengo problema en que me trate de ignorante porque hay muchas cosas que desconozco y estoy dispuesto a aprender; podré ser ignorante pero no soy necio ni fanático" y agregó que "ellos le critican a la Gobernadora Bertone que va y se sienta con Macri, con Frigerio y con quien se tenga que sentar para conseguir recursos para los fueguinos, se hacen los puristas ideológicos pero ejercen un fanatismo que termina perjudicando a los vecinos".



También dijo que "hay que saber que uno puede sostener su ideología y pertenencia política, y al mismo tiempo reconocer que hay un gobierno nacional que votó la gente y con el cual hay que poder trabajar en beneficio de los fueguinos".



"Si el fanatismo les impide sentarse con el gobierno nacional y seguir los expedientes como hace Bertone, oficina por oficina para lograr que avancen, los podemos ayudar, pero lo que no pueden hacer es seguir culpando a los otros de las propias incapacidades", analizó el Jefe de Gabinete provincial.



"La verdad que no queremos perder el tiempo en discusiones estériles pero no podemos permitir que quieran generar sospechas sobre el accionar de nuestro Gobierno para justificar sus propias dificultades", finalizó Gorbacz.