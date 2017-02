La UTA se sumó al paro nacional de marzo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhirió hoy al paro nacional de la segunda quincena de marzo próximo, argumentando que "cada vez hay menos fuentes de trabajo".

El secretario del gremio, Roberto Fernández, dijo que en el Gobierno "se han prometido muchas cosas pero vemos que no hay soluciones" por lo que informó la adhesión transportista al paro nacional convocado por la CGT.

No obstante, el gremialista indicó que en el plano de la falta de fuentes de trabajo es un tema que se tiene que "conversar con el presidente" Mauricio Macri para ver si pueden "encaminar" la situación.