El Concejo abrió las sesiones con un fuerte discurso de Walter Vuoto

Este mediodía el Concejo Deliberante de Ushuaia inauguró el periodo de sesiones ordinarias con un encendido discurso del intendente Walter Vuoto, quien apuntó al Gobierno provincial por la intención de judicializar la potestad del cobro de los impuestos Inmobiliario y Automotor, actualmente en manos del Municipio.

“Cuando uno se sube a una aplanadora, la prende y cree que se puede llevar a todos puestos es muy peligroso, cuando uno cree que en vez de sentarse a consensuar con los trabajadores hay que romperlos es complicado, cuando uno cree que a los municipios los tiene que arrodillar es complicado”.comenzó en la apertura del 34° periodo de sesiones.

El Jefe comunal aseguró que “en las relaciones humanas y políticas no se trata de ser sometidos o de someter, se trata de buscar consensos y equilibrios”, por lo que advirtió que “se viene un año de mucha defensa de las autonomías municipales, escuché solo a dos o tres concejales plantear fuertemente la discusión y llamo a que todos hagamos la defensa de la autonomía municipal”, ya que “el Gobierno provincial intenta quitarse la responsabilidad política judicializando una decisión que debe ser 100% política”.

Asimismo, remarcó que “mis convicciones son las mismas hoy que cuando fue la campaña y cuando asumimos. No dejé ni una sola convicción ante la puerta de ningún despacho y eso en política es fundamental. Sigo siendo el mismo y sigo defendiendo lo mismo porque la ideología es un conjunto de valores”.

“No voy a ser el Intendente que ni siquiera intente entregar ni medio milímetro de nuestros recursos y nuestra autonomía”, sentenció.

Vuoto agradeció a los legisladores Ricardo Romano y Mónica Urquiza “por la defensa de las autonomías municipales más allá de las distintas miradas”, y también “a los cinco legisladores que con su firma lograron que el Gobierno provincial, en un acto desesperado, retire el tratamiento de urgencia a cinco proyectos de ley”.

En ese marco, enfatizó que “con los trabajadores de la Municipalidad voy a discutir y a encontrar los consensos como Intendente y como jefe del Municipio, las paritarias las defino yo con mis trabajadores. Y no voy a permitir que nadie violente la autonomía de la ciudad”.

“Cuando hablo de dignidad hablo de la dignidad de defender tanto la autonomía municipal como la soberanía sobre Malvinas, más allá de los cargos o de los compromisos políticos que tengamos. Hablo de la dignidad de defender primero lo nuestro, primero Ushuaia, primero Tierra del Fuego, de defender las fuentes laborales, a los trabajadores y la calidad de vida de los vecinos. La dignidad de no permitir que nos sigan avasallando y avanzando sobre cuestiones como la soberanía sobre Malvinas”, continuó.

Por último, el jefe del Ejecutivo municipal expresó que “el día que me vaya de la Intendencia voy a asimilar muchas críticas; seguramente escucharán que me equivoqué muchas veces, pero lo que no van a escuchar es que no puse lo que había que poner para defender lo que tengo que defender: mis trabajadores, mi Municipio, y la soberanía de la Patria”.