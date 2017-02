Caballero: "La quita del arancel en los teléfonos celulares no está en carpeta"

El ministro de Industria de la Provincia aclaró que la quita de aranceles a productos importados no alcanza a los celulares y aclararán la información.

El ministro de Industria de la Provincia, Ramiro Caballero, informó este miércoles que desde el Gobierno Nacional “nos aseguraron que la quita del arancel en los teléfonos celulares no está en carpeta” por lo que “tengo que desmentir esa posibilidad”.



Ante los rumores que circularon en diversos medios de comunicación, Caballero comentó que “estuvimos dialogando con el Ministerio de Producción de la Nación donde ellos van a generar un comunicado aclarando esta situación. Queremos clarificar esta situación y solicitamos al Estado Nacional que también se exprese y es por ello que me comuniqué personalmente en el día de ayer porque esto genera mayor incertidumbre no solamente en Tierra del Fuego, sino en toda la industria de Argentina”.



En tal sentido, el funcionario provincial afirmó que “vamos a trabajar en forma en conjunta en mejorar la competitividad en toda la actividad productiva de la Provincia y vamos a tratar de mejorar y diversificar la producción. La Provincia ha elevado propuestas para mejorar las condiciones productivas y esperamos que se concreten lo antes posible”.



“La propuesta provincial es que la capacidad instalada que tiene la tecnología de Tierra del Fuego, debe ser mucho más provechosa para la industria nacional, por eso hablamos de complementar la industria de Tierra del Fuego con otras industrias del país. La propuesta desde la Provincia está y la normativa del borrador existe. Hemos solicitado la apertura del Régimen para incorporar al sector autopartista al sistema productivo de la Provincia. Si bien nosotros fabricamos productos para dicho sector, queremos incorporar mayor tecnología porque creemos que allí hay una gran posibilidad también”.