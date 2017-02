Vuoto dijo que "en ningún momento dejamos de custodiar los espacios municipales"

Luego de que un grupo de personas usurpara un sector del Valle de Andorra, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto salió a defenderse de las críticas sobre la falta de controles en la zona boscosa y ser parte de los instrusamientos. "En ningún momento dejamos de custodiar los espacios municipales, estamos trabajando constantemente para evitar ocupaciones o situaciones similares y lo hacemos sin violencia” dijo.

A través de una gacetilla de prensa, el Jefe comunal dijo que desde la gestión “cada vez que enfrentamos una situación de este tipo apelamos al diálogo con los vecinos y buscamos una salida consensuada con el respaldo de la Policía. Acá hay una necesidad concreta de cientos de familias y buscamos contenerla y atenderla”.

Sin embargo aseveró que “no nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas que especulan con las necesidades de nuestros vecinos”.

“Lo dije y lo vuelvo a decir, con estas maniobras no me están perjudicando a mí si no que están perjudicando a cientos de vecinos. Ese sector ya está previsto para familias que esperaron dentro del marco legal una solución habitacional, que esta gestión le va a dar", expresó.

Por su parte, Jefe de Gabinete, Oscar Souto, apuntó a sectores políticos de estar detrás de las usurpaciones: “Sabemos que hay sectores políticos que buscan generar malestar en la sociedad mintiendo o tergiversando la realidad mediante las redes sociales y algunos medios de comunicación afines”.







