Pérez Esquivel y Nora Cortiñas viajarán a Malvinas para llevar un mensaje de paz

A poco de cumplirse 35 años de la guerra de Malvinas, dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos -entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el padre José María Di Paola- realizarán una visita a las Islas para llevar un “mensaje de paz y diálogo”.



La delegación estará integrada por 14 miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica creado en 1999.



La delegación viajará a Malvinas entre el 11 y 18 de marzo con una “agenda de actividades enmarcada en la lucha por los derechos humanos, la paz y la justicia”, explicaron a Télam los organizadores del viaje.



“Se trata de un hecho inédito en la historia reciente de nuestro país. Por primera vez, los referentes de los organismos de derechos humanos nucleados en la CPM pisarán el suelo de Malvinas”, destacaron desde la comisión.



“Estoy muy emocionada. Es algo extraño, que me estremece y que no imaginé nunca: pisar tierra argentina pero lejana todavía para que pueda ser verdaderamente nuestra”, dijo -en diálogo con Télam- Cortiñas quien -con sus 87 años- se convertirá en la primera Madre de Plaza de Mayo en pisar suelo malvinense, con la “esperanza y expectativa de conocer a los isleños y poder dialogar” con ellos.



También formarán parte de la comitiva el ex combatiente y referente del CECIM de La Plata, Ernesto Alonso; el secretario de relaciones institucionales de la CTA, Víctor de Gennaro; la directora general de la CPM, Sandra Raggio; y los senadores provinciales Fernando Moreira (PJ), Marcelo Dileo (UCR) y Elisa Carca (CC).



Completan la delegación el dirigente de la comunidad judía platense Mauricio Tenembaum; el integrante de la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, Roberto Cipriano García; la dirigente de derechos humanos, Susana Méndez; la investigadora Ana Barleta, y la hija de desaparecidos Yamila Zavalla Rodríguez.

“Vamos a tratar de realizar reuniones para establecer algún diálogo con los isleños, llevando un mensaje de paz y diálogo”, explicó a Télam Alonso.



Durante la semana que permanecerán en las islas, los dirigentes desarrollarán una serie de actividades “marcadas por el reclamo de soberanía y la resolución pacífica del conflicto” que Argentina mantiene con el Reino Unido, y renovarán “el pedido de verdad y justicia por los soldados muertos y torturados durante la guerra” de 1982.