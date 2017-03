Las ventas con tarjetas caen y apuntan a Precios Transparentes 

Un estudio realizado por Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) revela que las ventas con tarjetas de los dos primeros meses del año cayeron en un 30%, debido a las fechas estacionales y ante lanzamiento del programa de “Precios Transparentes” que generó desconfianza entre los consumidores.

El trabajo se llevó a cabo desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero sobre un total de 279 comercios minoristas de diferentes rubros, ubicados en avenidas comerciales. de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán”. También se relevaron puntos de venta en los shoppings Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Los Gallegos, Patio Olmos de Córdoba, en el Mendoza Plaza y en el Portal Tucumán, así como las sucursales más importantes de las principales cadenas de supermercados y portales de ventas online.



El estudio resaltó que “las operaciones a través de esos mecanismos de pagos cayeron un 29,6 % respecto a los meses de noviembre y diciembre de 2016” y agregó que “la disminución en las ventas llega al 35,7 si se toma como referencia la medición bimestral interanual”.



Según INDECOM, “del total de la caída registrada con respecto a los últimos dos meses del año pasado, un 18,2 % se produjo en febrero y un 11,4 en enero”, constituyendo “la primera caída bimestral desde el inicio de los planes que fueron lanzados originalmente para incentivar la compra de productos nacionales en cuotas”.

El presidente del organismo, Miguel Calvete, indicó que “este comportamiento se debe, por un lado, a la inevitable caída en las ventas que se produce cíclicamente durante el mes de enero”, y, por el otro “a la incertidumbre de los consumidores ante los cambios regulatorios implementados a partir del lanzamiento del plan de precios transparentes que entró en vigencia el 1 de febrero”.



La indumentaria fue el rubro más afectado por el derrumbe de ventas con esos sistemas de pagos, por encima de los electrodomésticos. Según el trabajo del organismo de estadísticas de consumo, “muchos locales que venden marcas importadas o dependen de cadenas multinacionales no fueron autorizados a rebajar los precios por ventas al contado, pero sí tuvieron que reflejar en el precio el efecto de la financiación en cuotas, lo cual no cayó para nada bien entre los consumidores”.



Los otros sectores que encabezaron la caída interanual fueron calzado, marroquinería, materiales para la construcción y colchones. En tanto, INDECOM destacó que “los electrodomésticos de línea Blanca, Motos y Bicicletas fueron los únicos tres rubros que mostraron un aumento en sus operaciones de un 11,4 % respecto al mismo período de 2016, aunque, a nivel general, no pudieron modificar la tendencia a la baja”.



El Presidente de INDECOM afirmó que “para forjar la recuperación, también será necesario que el Gobierno ejerza más controles sobre la implementación del plan de precios transparentes, que haya más competencia entre los bancos privados para financiar a tasas de interés más bajas y que los precios al contado sigan cayendo”.