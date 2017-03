Bertone inauguró el ciclo lectivo 2017

La gobernadora Rosana Bertone inauguró ayer el ciclo lectivo, asegurando que "tenemos una buena expectativa porque ha habido clases en muchas escuelas de la provincia", a pesar del paro docente a nivel nacional en reclamo por paritarias sin techo y aumentos en los salarios docentes.

La mandataria lo hizo en la Escuela N°46 de Chacra XI de Río Grande, la cual también fue inaugurada. “Cuando comenzamos la gestión la obra tenía un avance del 92%” indicó la Mandataria “y nosotros realizamos una inversión de 20 millones de pesos para poder finalizarla”, destacó.

Por otro lado, Bertone se refirió al conflicto docente en donde dijo que se presentó una propuesta salarial que "es la que vamos a poder a pagar" y afirmó que "no hay peor salario que el que no se puede pagar”.



Además, la Gobernadora resaltó que “hace muchísimos años que no se pagaba la ayuda escolar y, el sábado cuando liquidamos los salarios, depositamos también esta ayuda que muchas veces se pagaba tarde y mal. Venimos en una recuperación de derechos paulatina en una situación económica provincial y nacional que no es la mejor”.

"Los chicos tienen que estar en las aulas"

Por su parte, el ministro de Educación, Diego Romero, manifestó que “es necesario gestionar recursos materiales, administrativos y humanos para poder lograr un establecimiento como éste. Esta escuela ha sido un deseo de toda la comunidad y por eso creo que se va a cuidar y disfrutar como se merece”.

Sobre el conflicto salarial docente, el funcionario aseguró que "no eran muchos los docentes que adherían" y ratificó que "el día no trabajado, se descontará".



En otro orden, confirmó que este año continuarán las clases no obligatorias los días sábados: "hemos tomado la decisión de continuar con los proyectos que han tenido éxito, como lo ha sido este".



Finalmente, se refirió a la falta de cobertura de cargos en escuelas especiales y aclaró que "recién el viernes me llegó el pedido de cargos, cuando los equipos directivos y la Supervisión debería haberlo trabajado en diciembre, como el resto de las escuelas". Dijo que jamás se le niegan cargos a estos establecimientos y que ese mismo día firmó la resolución correspondiente.