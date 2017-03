Arcando sobre los intendentes: "hay algunos sectores que ponen palos en la rueda"

El vicegobernador Juan Carlos Arcando se metió en el conflicto político entre la gobernadora Rosana Bertone y los intendentes de Ushuaia y Río Grande, al señalar que “hay algunos actores que siempre tratan de poner palos en la rueda” porque “parece que los molestara que la Gobernadora se pueda sentar a dialogar con los Intendentes”.

En declaraciones a FM del Pueblo de Río Grande, Arcando consideró que el diálogo entre la Gobernadora y los intendentes genera críticas de algunos actores porque les quita protagonismo. "Yo puedo decir cosas, que tengan que ver con las gestiones de uno o de otro, pero esto no significa poner palos en la rueda a la posibilidad de un diálogo” y agregó que todo diálogo, “siempre es fructífero”.

Asimismo el funcionario afirmó que “cuando hay gente que genera, no sabemos por qué intereses, este tipo de rispideces o divisiones, la perjudicada, es la gente a la que representamos”, y apuntó a “algunos de segunda o tercera línea de cada uno de los Intendentes a decir que primero hay que solucionar este u otro tema”.

Al referirse a las gestiones de Gobierno y municipios, el Presidente de la Legislatura contó que "muchas veces recibo consultas o reclamos, por las distintas redes sociales y las traslado automáticamente al Ministro o responsable del área que corresponde”. Señaló también que ese tipo de actitudes las asume con los jefes municipales en un marco de respeto y con cuidado de que no sea interpretado como una intromisión en la gestión municipal. “Lo único que hago, es trasladar una inquietud de algún vecino. Yo no lo hago con mala intención, sino todo lo contrario y tampoco es poner palos en la rueda en la gestión municipal, si es cierto que lo hago mediáticamente porque es difícil hacer entender a algunos funcionarios municipales, que como dije recién, que lo hago con intención de que llegue el reclamo que recibo”, manifestó.

“Yo soy una persona de diálogo, puedo hacer críticas pero son para ayudar, no las hago con una intención política, pero algunos lo toman a mal, o les llenan la cabeza a sus jefes para hacer creer que hay un enfrentamiento donde no lo hay. Salen a hacer declaraciones, que en realidad no le hacen bien a la sociedad ni a las gestiones. Estas acciones generan que la opinión publica cuestione los enfrentamientos y diga: "'Yo no los voté para eso, los voté para que trabajen por la comunidad'", sostuvo.

Respecto de las declaraciones del jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, sobre supuestas presiones del Gobierno provincial ante Nación por fondos para obras, Arcando manifestó: “Somos grandes, nada tiene que ver la Gobernadora ni ninguno de sus funcionarios en este tema”, dando a entender que los dichos fueron realizados con ánimos de afectar la convocatoria al diálogo por parte de la Gobernadora.