Implementan el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género en Tierra del Fuego

La provincia ya cuenta con un protocolo Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, luego de que la gobernadora Rosana Bertone firmara el decreto que lo establece, y así crear "un marco de actuación interinstitucional" ante los casos.



La ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, explicó que el protocolo significa que “las áreas de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social, que son los ámbitos de aplicación, tenemos ahora la herramienta que nos permite actuar ante casos de violencia”, e inclusive con "aportes que hemos pedido de la Justicia”.

Si bien ya existía un marco legal sobre los casos de violencia de género, Tierra del Fuego no lo tenía implementado. Ahora las autoridades elaborarán "un cronograma de trabajo del equipo interdisciplinario, con las áreas que correspondan, a través de capacitaciones, porque la idea es dar herramientas, también; no tan solo para que las víctimas sean bien atendidas sino, además, para quienes no tienen información y formación de cómo proceder, la tengan y puedan llevar adelante una articulación en el marco de una escucha cuidada”, indicó la funcionaria.

En tanto, la Ministra de Desarrollo aclaró que la norma también contempla la participación “de organismos no gubernamentales, de entes autárquicos y las áreas municipales, para adherir a la propuesta planteada”.

Gargiulo calificó de “preocupante”, la situación de Tierra del Fuego en materia de violencia de género, toda vez que “va en alza y hay muchos casos que se registran, de suma urgencia, tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin, y que demandan la intervención más sostenida en el tiempo, por los cuidados que ameritan las situaciones”.



“Me parece importante el concepto de corresponsabilidad, en este asunto, porque si bien cada uno tiene su responsabilidad específica, todos, ante una situación de violencia de género somos responsables”, consideró.