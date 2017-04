Bertone y Frigerio entregaron 116 viviendas en Ushuaia

La gobernadora Rosana Bertone y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, hicieron entrega de 116 viviendas del sector barrio Río Pipo en Ushuaia, las cuales requirieron una inversión de 82 millones de pesos de parte del Estado Nacional.

“Hoy estamos reunidos acá para concretar sueños, sueños de casi un centenar de familias que a partir de hoy arrancan una nueva vida, que a partir de hoy tienen la seguridad de contar con un techo propio, que a partir de hoy tienen la seguridad también de que le van a poder dejar algo a sus hijos”, señaló Frigerio luego del acto que compartió con la gobernadora.

“Estas viviendas tienen todas acceso a los servicios básicos, lo que hace a la calidad de vida también y a la posibilidad de reducir la pobreza estructural en nuestro país”, agregó.

El funcionario recalcó que "el 40% de las viviendas de la Argentina que nosotros encontramos no tenían acceso a los servicios básicos, porque esas son obras que no se ven. El Estado tiene que hacer las obras que se ven y las obras que no se ven”.

En enero, el Gobierno Nacional entregó otras 64 viviendas del barrio y además allí se inauguró Centro de Atención Primaria de Salud N° 2 y la Planta Potabilizadora Río Pipo, y la obra de la red de gas en el Barrio Andorra.

En la ciudad de Ushuaia, Nación tiene en ejecución unas 40 obras con un monto de inversión superior a los 900 millones de pesos a través del Fondo Austral y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).