Treinta y cinco años después de la guerra, un ex combatiente recuperó su placa identificatoria

Treinta y cinco años después de la guerra, un coronel argentino que luchó en la guerra por las Islas Malvinas recuperó su placa identificatoria que la mantenía un soldado inglés que lo creía muerto.

Según informó el Ministerio de Defensa, la recuperación de la medalla comenzó el año pasado, cuando el capitán de fragata de la Armada Argentina Leonardo Maugere cumplía sus funciones en el área de comunicaciones del contingente argentino de cascos azules enviados por el Ministerio de Defensa a participar de la misión de paz en Chipre.



Allí conoció al oficial mayor inglés Jim Greaves, quien le contó que en 1991, cuando fue destinado para realizar un reconocimiento de terreno en las Islas Malvinas, encontró la placa de identificación de un militar llamado Enrique Magnahi, a quien creyó muerto, y que conservó con la idea de algún día poder encontrar sus familiares.



El militar argentino dueño de la placa era un teniente primero y piloto del helicóptero Puma que fue derribado durante la guerra por un Harrier inglés cuando volaba a baja altura y pretendió realizar una maniobra de aterrizaje, lo que derivó en el incendio de la cabina en momentos en que se encontraba a una milla de la costa de las Islas Malvinas.



Magnaghi sobrevivió a esa situación: "No me morí por los disparos ni por los golpes, pero pude morir quemado. Fue fuerte todo lo que pasó como para pensar en la placa de identificación", relató el veterano de guerra y actual coronel.



Meses atrás, el militar argentino recibió una llamada desde Chipre del capitán Maugere, quien directamente le preguntó el número de matrícula con el objeto de comprobar si la placa de su par inglés coincidía con la suya.



"Fue un momento fuerte, igual que cuando recibí una foto de la placa de identificación" , recordó Magnaghi.



El Veterano de Guerra lo primero que quiso saber fue por qué motivo el militar inglés conservó su placa de identificación durante 25 años. "La tuve por todos los lugares que recorrí esperando encontrarlo, no a usted sino a algún familiar suyo porque creí que usted estaba muerto", le respondió Greaves.

A 35 años de la guerra, y luego de recobrar su placa, el capitán Maugere considera a Graves un amigo: "Es muy buena persona y él asegura que soy el primer amigo argentino que tiene".