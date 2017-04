El Gobierno Provincial aseguró que el ausentismo docente bajó con los controles

El Gobierno provincial aseguró que bajaron los índices de ausentismo docente con el seguimiento de las licencias médicas que eran presentadas por los docentes cuando llegaban las vacaciones y cuando debían volver a trabajar en el comienzo del ciclo lectivo.

Los controles comenzaron el año pasado ante el incremento de altas de licencias médicas de largo tratamiento en el escalafón docente al inicio de las vacaciones pasadas, ya que detectaron unos cien casos. Para ello se conformó un equipo de trabajo, integrado por empleados de las oficinas de Medicina Laboral, Recursos Humanos y Educación.



Por orden del Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, se realizó un seguimiento caso por caso para corroborar la real situación de salud de cada una de esas personas, y verificar particularmente la de aquellos que vuelven a presentar parte de enfermedad al inicio del ciclo lectivo. La sospecha era que algunos docentes se "reincorporaban" cuando el colegio terminaba el ciclo lectivo, y volvían a presentar parte médico en ocasión del fin de las vacaciones.



Resultados de los controles



El resultado del trabajo obtenido en el 2017 permitió que de los 100 casos, sólo 2 se encuentren sin trabajar actualmente. Es decir que luego de implementado el “protocolo de detección y seguimiento de altas docentes otorgadas en el mes de diciembre 2016”, el 98% de los docentes regresaron a las escuelas al comienzo de clases.



Los datos surgidos durante el mes de diciembre llamaron poderosamente la atención, ya que un centenar de trabajadores de la educación culminaban su licencia junto con el ciclo lectivo, “recuperando” su buena salud al mismo tiempo que comenzaban las vacaciones. De hecho durante diciembre de 2016 las altas médicas por largo tratamiento se incrementaron en un 88% con respecto al mes de noviembre, y en un 154% con respeto al promedio anual.



El exitoso protocolo constó de 4 etapas: primero constatar las altas médicas de largo tratamiento otorgadas en diciembre, con los certificados que pudieran presentarse nuevamente en el reinicio escolar 2017. Segundo enviar dicho certificado a un profesional de la salud, para evaluar la necesidad o no de citar al paciente. Tercero, el mismo médico determinar la posibilidad de realizar una junta médica, a los efectos de otorgar o no dicha licencia. Y cuarto, hacer un seguimiento exhaustivo durante todo el ciclo 2017.



"La mejora en el control del ausentismo laboral va a continuar, no sólo en el ámbito docente sino en toda la administración, con el objetivo de proteger a los que realmente necesitan hacer uso de licencias médicas pero evitar todo tipo de abusos o distorsiones", dijo Gorbacz.