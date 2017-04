La Posta Sanitaria de San Sebastián estará abierta durante todo el año

El ministro de Salud Marcos Colman anunció la decisión de jerarquizar la posta sanitaria de San Sebastián y mantenerla abierta durante todo el año. El lugar no sólo atenderá emergencias sino que se convertirá en un sitio de relevamiento sanitario para la zona norte de la Isla.



Colman contó que "he instruido al personal para que la posta sanitaria de San Sebastián esté abierta todo el año", y expresó que "nos llena de satisfacción porque, a partir de ahora, tendremos presencia permanente en esa zona donde hay muchos accidentes y requiere un apoyo más complejo".



"Históricamente, la posta sanitaria de San Sebastián siempre se mantuvo en funcionamiento durante los períodos de éxodo vacacional, de mediados de diciembre hasta marzo aproximadamente" recordó el funcionario, pero que "ahora no sólo funcionará durante todo el año sino que, además, vamos a jerarquizarla para que se convierta en un puesto de relevamiento sanitario de la zona norte de la Isla".



Colman explicó que "hace varios meses que desde diferentes sectores se venía trabajando en este proyecto y hoy, gracias al esfuerzo y compromiso de todos los involucrados, podemos anunciarlo a la comunidad".



El Ministro comentó que "por otro lado, estamos avanzando en un acuerdo de interacción de recursos y profesionales entre Argentina y Chile, en todo lo que tiene que ver con accidentología en las rutas fronterizas y relevamiento epidemiológico fronterizo".



El Director General del Hospital Regional Río Grande, Cristián Tejedor, agregó por su parte que "reiniciamos actividades para mantener en forma permanente el puesto sanitario, para poder dar respuesta a la zona norte de la Isla", y detalló que "el objetivo es que el sitio sirva de relevamiento de salud de estancias y de la escuela que se encuentra aledaña y no sólo para la asistencia de urgencias en período vacacional como hasta ahora".