Tercer día de paro en Agrotécnica afecta a la ciudad

Trabajadores de Agrotécnica Fueguina mantienen por tercer día consecutivo un paro que afecta a la recolección de residuos y barrido en la ciudad.

El secretario de prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, explicó que el conflicto se debe “a la falta de pago de la segunda correspondiente al bono navideño, horas extras de marzo, en donde se vio reflejado la falta del pago en los recibos de los compañeros y los ítems alcanzados”.

La paralización del servicio sucede desde el lunes pasado. Si bien “hay predisposición de pagar”, los trabajadores esperan “ver cómo la empresa llega a la solución”, dijo Vargas en el programa Vamos a Portanos Mal de FM Espectáculo.

En tanto el sindicalista aclaró que “el conflicto es con la empresa, después responsable solidario es el Municipio” dado que “cuando no están los fondos o no se envían, se debe a porque la empresa no recibió los fondos del municipio, que a su vez el Municipio no recibió del Gobierno Provincial y así es una cadena”.

“Los municipios deben ser sinceros y decir por qué no se paga y los atrasos en los envíos de fondos”, reclamó.

En cuanto a la acumulación de basura reflejada en los barrios, el secretario de Camioneros sostuvo que “es una cuestión muy amplia para dialogar y entendida. Hay problemas económicos en todos lados”. “Entiendo a la gente que paga los servicios pero yo me pregunto si un empleado de comercio o cualquier labor, no les pagan ¿Irían a laburar?. Hoy los compañeros no cobran”, agregó.