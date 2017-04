Carrió presentó un proyecto para que expresidentes sean jubilados comunes 

La diputada de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, presentó un proyecto ante el Congreso de la Nación para eliminar el régimen de pensiones vitalicias que cobran los expresidentes, sus vices, y los jueces de la Corte Suprema, y de esa manera que se jubilen como cualquier ciudadano, según consignó la agencia Télam.

El diputado de ese espacio, Fernando Sánchez, sostuvo que "en todos los países los ex presidentes tienen un trato preferencial y eso está muy bien, pero en el caso de la Argentina yo considero que es exagerado porque las pensiones son compatibles con otros beneficios previsionales".

"Son acuerdos de las sociedades para darle trato a sus ex presidentes, son costumbres muy viejas, en algunos países se mantienen pero con grados de razonabilidad", agregó.

Asimismo, el parlamentario dijo "los diputados y senadores no tienen ningún beneficio", por lo cual el cual un ex presidente, vice o juez de la Corte sí lo tienen" y precisó que en el caso de los magistrados "no solo tienen esa pensión, sino que encima no pagan Ganancias" con lo cual "parece que hay tratos antirrepublicanos".

La iniciativa presentada por Carrió y Sánchez tiene por objeto "eliminar la pensión vitalicia" que en virtud de la ley N° 24.018 se otorga a los ex presidentes y vice y también a ex ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso cuando se jubilen "con un mínimo de cuatro años en el ejercicio de sus funciones".