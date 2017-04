La DPOSS convocó a la regulación catastral voluntaria

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) implementará desde el próximo martes 2 de mayo y hasta el 30 de junio inclusive, el denominado Programa de Regularización Catastral, para quienes realizaron modificaciones en su propiedad o nuevas conexiones a la red de agua.

El organismo explicó que quienes, por ejemplo, ampliaron su casa, la dividieron para hacer departamentos o la convirtieron en un local comercial y no lo declararon, o simplemente están conectados a la red de agua potable pero nunca presentaron la documentación correspondiente, podrán declarar estos cambios en este plazo que comienza a regir desde el próximo martes, evitando de esta manera multas, sanciones y recargos.



Vencido el plazo del programa, las unidades no declaradas y modificaciones que hubieran sido detectadas por la DPOSS, serán dadas de alta de oficio aplicando las multas y recargos correspondientes.



Para adherirse al plan el usuario deberá completar los formularios de declaración jurada informando todas las modificaciones que ha realizado en su propiedad, declarando la superficie actual construida y el destino de los inmuebles que no se declararon oportunamente.



Los interesados en adherirse podrán recabar más información y sacar turno para el trámite en el sitio web www.dposs.gob.ar.