Gorbacz aseguró que "hoy se discute obras y no cómo se va a pagar los salarios"

El Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Leonardo Gorbacz, celebró en Tierra del Fuego “hoy estemos discutiendo obras y no si vamos a pagar los sueldos a fin de mes o no”, al responder las críticas de los legisladores Mónica Urquiza y Damián Loffler, quienes manifestaron que no están los proyectos de las obras de la ley 1149, por la cual la provincia adquirió un millonario endeudamiento.



En una entrevista con Gabriel Ramonet en FM del Sur, Gorbacz aseveró que “eso no es así” recordando que “la propia gobernadora Rosana Bertone en un programa de nuestro canal público, explicó las obras una por una y la mayoría están con los expedientes avanzados. Pero en cualquier caso, es una maravilla que hoy estemos discutiendo obras para el futuro porque tenemos los recursos y un clima de paz social que nos permite trabajar en el desarrollo de la provincia” sostuvo el funcionario.



Gorbacz lamentó que los legisladores del MPF no tengan una mirada de futuro, siendo que “cuando recién se inició la Provincia, ese espacio político tenía una mirada más estratégica y se realizaron obras como el aeropuerto que resultaron fundamentales para nuestro desarrollo”.

Días atrás la legisladora Urquiza aseguró que su bloque no acompañó la ley 1149 porque ya había obras presupuestadas bajo otros recursos y no debía ser a través del endeudamiento.