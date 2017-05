Entregaron viviendas a trabajadores de la UOCRA en Ushuaia

El Gobierno provincial entregó hoy, en el Día del trabajador, 64 viviendas sociales para los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

El acto fue presidido por la gobernadora Rosana Bertone, quien destacó que "hoy trabajadores de la UOCRA reciben su casa; la reciben quienes con sus propias manos construyeron tantas otras" .

"Estos valores que lleva consigo el techo propio, están presentes en cada mañana y en cada uno de ustedes al salir a trabajar", les dijo a los presentes.



Bertone consideró que "el trabajo nos permite sentirnos parte de una sociedad que nos necesita; el trabajo nos llena de esperanzas y sueños". "Sepan que tanto el trabajo como la vivienda son derechos, son sus derechos y me desvelo por protegerlos, me obsesiona proteger el trabajo, es una obligación que asumí y renuevo todos los días", garantizó.



Admitió que muchos fueguinos "sienten incertidumbre" en materia laboral, particularmente en la industria. A ellos instó a "defender lo nuestro, pero hagámoslo trabajando, trabajando más, trabajando mejor". Y a los que están desocupados, les pidió "que no se rindan".



"Tienen en mí algo más que una gobernadora, tienen una compañera de trabajo", dijo y finalmente pidió a todos seguir "construyendo Tierra del Fuego".



Las viviendas, construidas en el barrio Río Pipo, son tipo dúplex de dos dormitorios, realizadas con una estructura de acero galvanizado, pisos cerámicos, alfombras en dormitorios, ventanas de PVC, calefacción por calefactores tiro balanceado y provisión de agua caliente por calefón tiro natural, entre otras particularidades.

Del acto también participaron el secretario de organización de la UOCRA, Pastor Aguilar; del presidente del IPV, Luis Cárdenas y del ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, el secretario del CECU, Pablo García, entre otros líderes sindicales.