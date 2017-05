Renacer suspende sus actividades por un mes

La presidenta de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, informó hoy que se suspenderán las actividades por un mes ante la falta de insumos y reclamó una asistencia financiera por parte del Banco de Tierra del Fuego, como la han tenido otras empresas radicadas en la Provincia.

La titular de la cooperativa dijo que el sector atraviesa de una crisis por “la caída de los contratos” debido a la recesión industrial, lo que genera que “hoy haya compañeros que cobran 9 mil pesos mensuales, más 4 mil del Ministerio de Trabajo”.

Acosta remarcó que ante la situación “es importante que el Estado debe protegernos como lo hizo con otras industrias” con asistencia financiera por parte de la entidad crediticia de la Provincia. “Pretendemos que el Banco provincia nos tome como garantía la orden de compra de nuestros clientes, con créditos de tasas productivas y devoluciones a ocho meses. Que sea el banco el primero en cobrarse de la producción y que nos asistan de esa manera”, reclamó.

Por otro lado, la cooperativista dijo que se ha solicitado reuniones con la gobernadora Rosana Bertone para expresarle la necesidad del respaldo financiero, teniendo en cuenta que la empresa ha pagado a la Provincia y Nación en concepto de impuestos. “Solicitamos por segunda vez reunión con la gobernadora pero todavía no tenemos respuestas. No perdemos las esperanzas porque entendemos que nuestras fuentes de trabajo son dignas, estables y a pesar de los años difíciles todo fue un avance. Hoy estamos estancados y pretendemos no retroceder en el proyecto de garantía en los costos de empleo y salarios”, dijo Acosta.

En diálogo con FM Master´s, Acosta puntualizó que la cooperativa necesita “por un lado la asistencia financiera” y por el otro “un Plan B para la diversificación de productos, teniendo en cuenta la apertura de importaciones, que nosotros no podemos reconvertirnos en mediano plazo”.