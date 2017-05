Incertidumbre en la empresa Yamana del Sur de Río Grande

La textil cerró sorpresivamente sus puertas y los directivos no aparecen. Denunciaron la situación en el Ministerio de Trabajo de Nación.

La empresa textil riograndense "Yamana del Sur S.A" cerró sorpresivamente sus puertas ayer y los trabajadores desconocen el futuro de sus puestos de trabajo, mientras se espera alguna respuesta por parte de los directivos.

La textil, que viene desde hace años con problemas, estuvo en funcionamiento hasta el pasado viernes. Tras el feriado por el "Día del trabajador" los empleados se presentaron en la empresa y se encontraron con las puertas cerradas y sin ningún tipo de comunicado informando de la situación.

El panorama derivó en una denuncia por parte de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, para exigir una audiencia y encontrar una respuesta al futuro de los trabajadores. No hay nada, no sabemos nada, no existe ninguna información ni siquiera de manera extraoficial”, dijo Miriam Planes, del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).

"Las dos fábricas del mismo dueño (en referencia Yamana del Sur y Badisur) trabajaron normalmente el viernes hasta las 15 horas, como es habitual, y hoy (por ayer) Yamana del Sur se encontraba una cerrada aunque en Badisur entraron a trabajar”, agregó, según indicó el Diario del Fin del Mundo.