Harán un torneo de ajedrez por el aniversario de la Policía de Tierra del Fuego

El Circulo de Ajedrez Ushuaia y la Subcomisario Ana Duran, oficial de la Policía de Tierra del Fuego, organizan para este sábado un torneo de ajedrez con inscripción gratuita para conmemorar el 132 aniversario de la Fuerza de Seguridad Provincial.

El evento, para este sábado a las 10 horas en el SUM de la policía (Laserre y Deloqui), está destinado a categorías SUB 8/ SUB 10/ SUB 12/ SUB 14/ SUB 16, en donde se entregarán premios al 1° puesto, 2° puesto, 3° puesto y certificados de participación.

Para los interesados, la inscripción se podrá hacer en el mismo lugar del torneo de manera gratuita.