Denuncian el robo de casi 300 vacas en una estancia de Tolhuin

Los propietarios de la estancia Pirinaica, de Tolhuin, denunciaron el faltante de 297 vacunos de raza Hereford, entre ellos vacas y terneros, entre los meses de noviembre del 2016 y abril del 2017.

Jorge Sevillano y Silvia Martínez, contaron que los animales habían llegado en el mes de noviembre y que se ubican en el puesto denominado "La Estrella", a unos 22 kilómetros del casco de la estancia, para la veraneada con un cuidador.

Sin embargo, en el mes de abril se hizo un relevamiento en donde constataron el faltante los de ganados, por lo que denunciaron el hecho en la Policía.

Según indicó el sitio de noticias local Actualidad TDF, el sector rural sufre el abigeato constantemente y los propietarios de la estancia acusan a las autoridades municipales de la gestión de Claudio Queno por la falta de respuestas.

“El intendente no nos atendió”, dijo Martínez y aseguró que ahora no los llamó "ningún funcionario" de la provincia para preguntar por lo sucedido.

Sobre el hecho, la propietaria de la estancia sostuvo que "primero sentimos bronca, ahora sentimos tristeza", aunque afirmó que seguirán con la actividad rural pero "con más cuidado".

La situación refleja un problema que padecen otros productores, advirtió Martínez y comentó "me llamó otro estanciero y me dijo que le faltan mil ovejas, aunque no sé por qué motivo no quiere hacer la denuncia".