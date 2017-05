Granieri aseguró que se está trabajando en el caso del robo del ganado 

El secretario de la Seguridad de la Provincia, Guillermo Granieri, aseguró que "se está haciendo un esfuerzo provincial enorme tanto humano como de recursos para seguir cada pista" del robo de casi 300 ganados en la estancia Pirinaica, de Tolhuin.

El funcionario indicó que desde que se radicó la denuncia el área de Seguridad puso los recursos disponibles y que incluso "la División de Policía Rural cuenta con personal capacitado y con amplia experiencia en la materia, conocen cada camino e integrante de las estancias".



“Cuando nos enteramos de las declaraciones que se hicieron en los medios, quedamos muy sorprendidos”, admitió el Secretario.

La investigación

Sobre las investigaciones, Granieri explicó que se realizaron recorridas por linderos de la zona y que además se ha costeado un sobrevuelo en helicóptero con agentes de la Brigada Rural sobre las hectáreas por donde podrían haberse llevado el ganado.



Por otra parte, recordó el censo de estancias que realiza su Secretaría, en conjunto con el Ministerio de Salud y Gendarmería Nacional. “Desde este año venimos unificando los esfuerzos de las áreas del Gobierno provincial para reunir todos los datos disponibles de las estancias”. Su estancia fue censada en octubre del 2016 y volverá a ser censada esta semana, junto a al resto de las estancias ubicadas en la Ruta A.



Con los datos recabados hasta el momento, el funcionario observó que “en los casos de abigeato de esta envergadura, es posible que el ganado haya sido sustraído de manera regular, en pocas cantidades, desde su ingreso al campo de veraneada en octubre del año pasado, hasta el momento en que el titular de la estancia notó el faltante”.



Consultado sobre el control del ganado en las estancias, explicó que “no es igual en todas las estancias. Por el contrario, hay algunas estancias que no llevan un control exhaustivo de su ganado, si no que suelen contarlo solo dos veces al año”. Una vez cuando son llevados al campo de verano y nuevamente cuando regresan al campo de invierno. En estos casos, “es mucho más difícil la tarea que nos queda a nosotros desde seguridad”.



Además, resaltó la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades cuando esto ocurre. “Es importante que la comunicación sea inmediata. Sabemos que en estos casos se prefiere tener la certeza de lo sucedido antes de formalizar la denuncia, pero en las tareas investigativas, cada hora cuenta”.



Por otra parte, Granieri comentó que la Policía provincial había tomado contacto con Sevillano a fines del mes de enero, al producirse un abigeato y faenado de ganado vacuno en la estancia “La Pampa”. Motivo por el cual, él, al igual que otros estancieros de Tolhuin, fueron contactados para verificar si el ganado era de su propiedad. “En ese momento, Sevillano no tuvo sospechas ni ningún indicio de que fueran propios”.



Los rastrillajes realizados hasta el momento no dan muestra de que el ilícito se haya perpetrado de manera directa y simultánea con las 297 vacas. De cualquier manera, la Policía provincial sigue trabajando para hallar a los responsables y queda a la espera de las actuaciones judiciales respectivas al caso.