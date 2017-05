Gorbacz: "La preocupación de Bertone no es ganar más, sino los sueldos exorbitantes"

El jefe de gabinete de la Provincia, Leonardo Gorbacz, aseguró que "la preocupación de la Gobernadora no es ganar más, sino que no haya sueldos exorbitantes en la administración y que de a poco se pueda hacer un poco más de justicia con la gente que menos gana", al referirse al aprobado proyecto de la Legislatura que busca conocer detalladamente los sueldos estatales.



"Hemos sabido que la Legislatura ha hecho ese pedido y vamos a ver qué sucede -dijo Gorbacz en declaraciones a FM Centro-. La Constitución establece que nadie puede ganar más que la Gobernadora, pero por diferentes circunstancias eso se fue desvirtuando e incumpliendo, y existen fallos judiciales que fueron dificultando su aplicación correcta".



"Me parece que es una buena norma de nuestra Constitución la lógica que quien más cobre sea la Gobernadora y luego el resto de los funcionarios de los distintos poderes, de acuerdo a su responsabilidad, tengan fijado su sueldo", agregó.



Para el funcionario, "hay una distorsión enorme entre distintas áreas, entre distintos poderes, y es una discusión muy difícil de dar porque están los más perjudicados que con justicia piden que esto se revise y están los que se benefician y se resisten a cualquier tipo de cambio o revisión".



"Nos parece bien que la Legislatura ponga la lupa en este tema y veremos, una vez que se tenga la información, la definición que se puede tomar para comenzar a corregir esas distorsiones", se esperanzó.



Gorbacz recordó que incluso los intendentes cobran más que Bertone, "algo que es así también por decisión de la Gobernadora, porque frente a la crisis que vive la provincia decidió en su momento mandar una ley para suspender la norma que establece que el gobernador tiene que cobrar un 5% más que el promedio de los sueldos de los intendentes". "Fue un gesto de austeridad", dijo.