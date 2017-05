Preocupación en las industrias fueguinas por la caída del sector 

El titular de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automática (Cadieel), Jorge Luis Cavanna, manifestó hoy que en el sector existe una "profunda preocupación" debido a que en Tierra del Fuego algunas pymes cerraron sus líneas de producción y otras redujeron el personal por la caída registrada en la sustitución de importaciones.

Cavanna, en un comunicado de prensa, advirtió que esto se produce a causa de la "indefinición" que existe de parte del Ministerio de Producción para llevar adelante la política de reconversión de las pymes fueguinas afectadas por el nuevo esquema de trabajo impulsado por el Gobierno nacional para el sector tecnológico.



El titular de Cadieel precisó que de un total de ocho procesos productivos, que prevén la incorporación gradual de partes y piezas fabricadas en Argentina, sólo está vigente el de los equipos de aire acondicionado, mientras que el correspondiente a celulares está aprobado desde octubre de 2015 pero aún no tuvo aplicación.



En tanto los de notebook y netbooks, audio, video, videocámaras, microondas y hornos eléctricos, y el de tablets y PCs no fueron encarados.



La entidad también advirtió que en el proceso de equipos de aire acondicionado los pedidos de las terminales fueguinas a las pymes industriales radicadas en el continente realizados entre 2016 y 2017 "se desplomaron hasta en un 50%" lo que representa una cifra "mucho mayor" que la caída en las ventas de estos electrodomésticos.



"Hay una cadena de valor liderada por cerca de 20 pymes que invirtieron más de 300 millones de pesos para adaptarse a las exigencias de calidad y procesos de las terminales fueguinas que hoy ven un horizonte muy oscuro", remarcó Cavanna, y agregó que "ya no se trata sólo de diferir o suspender nuevas inversiones, sino que algunas han cerrado líneas de producción y otras están reduciendo personal debido a la falta de trabajo".



"Es todo un ecosistema industrial el que está en riesgo", puntualizó el titular de Cadieel.



Desde Cadieel solicitaron al Ministerio de Producción que "tome cartas en el asunto e impulse el proceso de sustitución de celulares, así como también empiece a trabajar sobre los otros procesos pendientes lo cual podría incrementar geométricamente la cantidad de pequeñas y medianas fábricas proveedoras".