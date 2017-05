Dimite la canciller argentina Susana Malcorra

La canciller Susana Malcorra renunció hoy a su cargo por razones familiares, dijo que se mudará a España y felicitó al embajador en Francia, Jorge Faurie, quien la reemplazará.



"Definitivamente, esto que me tocó hacer, ha sido la máxima responsabilidad y el máximo honor que he tenido como persona", señaló Malcorra.



Agregó que estaba "convencida" de que su tarea en la Cancillería la hizo "siempre poniendo el interés de la Argentina y de los argentinos como prioridad".



Malcorra destacó los avances de la Argentina en el G20 y la relación bilateral con todos los países del mundo durante su gestión.



"El Presidente me ha pedido que arme un consejo asesor para pensar estratégicamente qué hacer y cómo posicionarse para adelante, y en proyectos específicos, como la OMC", informó la canciller.



Apuntó, además, que mantendrá su agenda hasta el 12 de junio, día en que la reemplazará Faurie. "No me cabe duda que va a ser una transición modelo, como corresponde cuando las instituciones funcionan y funcionan bien".



"Fue para mi una colaboradora fundamental y la vamos a extrañar. Desde España donde va a vivir nos va a seguir ayudando", definió el presidente Mauricio Macri, quien anunció la salida de la canciller.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que Malcorra "va a seguir siendo asesora desde su residencia en España".