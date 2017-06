Herrera: "El número de alcoholemias continúa siendo muy alto"

A pesar de los controles y de la insistencia por el cuidado de la vida, las infracciones de tránsito siguen preocupando a la comunidad que no logra reducir sus cifras y que este fin de semana volvió a golpear a tres personas que fueron embestidas por un conductor que se fugó de un control rutinario.

El secretario de Coordinación de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, aseguró que “el número de alcoholemias continúa siendo muy alto” y que ante esto “nuestro Municipio continuará con los controles, con las incautaciones de vehículos cuando así deba hacerse y con el trabajo permanente de día y de noche para que tengamos la conducta ciudadana que debemos sostener en la ciudad”.

El funcionario precisó que este fin de semana se controlaron 81 vehículos y se labraron 40 infracciones. Fueron incautados 30 vehículos y 10 conductores resultaron con alcoholemia positiva. “Las cifras de cada fin de semana nos preocupan, son datos duros que nos muestran que como sociedad debemos tomar conciencia sobre la enorme responsabilidad que significa manejar un vehículo y respetar la vida de nuestros vecinos, por eso es fundamental que se tome la decisión de no manejar si se ha tomado, no sacar el vehículo si no tenemos toda la documentación”, sostuvo.

Asimismo insistió en que “hacemos controles y los vamos a seguir haciendo, pero es necesario que las estadísticas de nuestra ciudad se modifiquen a partir de la transformación de nuestra comunidad, con mayor responsabilidad y respeto a la vida”.

Por su parte, el secretario de gobierno municipal, Omar Becerra, recordó ““la necesidad de respetar las normas de tránsito, de no conducir si se consumió alcohol, respetar fundamentalmente la vida del otro y regresar a casa sin riesgos propios ni riesgos para terceros”.