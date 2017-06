Este mes exhumarán los cuerpos de los soldados caídos en Malvinas

Ell Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzará el 19 de junio la fase de exhumación de los restos de los soldados no identificados caídos en la guerra de las Malvinas, que enfrentó en 1982 a Argentina y a Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

Laurent Corbaz, jefe del proyecto humanitario desarrollado en las islas por el CICR con acuerdo de los gobiernos argentino y británico, informó en una rueda de prensa que el equipo está culminando una primera fase de organización legal, técnica y política y que, si todo va según lo previsto, en 19 días comenzarán las exhumaciones.

En esa segunda etapa, que se prolongará hasta agosto, se tomarán muestras en las 123 tumbas del cementerio malvinense de Darwin marcadas con la inscripción "Soldado argentino solo conocido por Dios".

"Debería estar terminado (el proyecto de identificación) para final de año", explicó Corbaz.

Una vez tomados los datos -que se contrastarán con los aportados por los familiares de los caídos-, los restos volverán a ser enterrados en un "ataúd apropiado" con "dignidad" y con una breve "ceremonia", indicó Corbaz.

"No hay ninguna tarea asignada (a Cruz Roja) respecto a posibles traslados de los cuerpos. No forma parte del mandato", aclaró el experto, que no descartó que sea tarea para las diplomacias argentina y británica a largo plazo.

Si bien se esperan los resultados, los expertos creen que no se podrá tener el 100 % de reconocimientos, debido a como los daños provocados por la acidez del suelo- como al hecho de que hay más caídos reportados que tumbas a exhumar.

Además, hay algunas familias que prefirieron no participar, según agregó Diego Rojas Coronel, jefe de la Misión del CICR en Buenos Aires, quien consideró esto como algo "normal" en este tipo de procesos ya que, por ejemplo, hay allegados que prefieren no reabrir heridas.

No obstante, precisó que "lo que no ha habido es una oposición al proceso como tal" y que las familias que sí que aceptaron son la "gran mayoría".

El equipo que trabajará en Darwin está formado por 10 forenses seleccionados por el CICR, más dos expertos elegidos por Argentina y otros dos por Gran Bretaña.