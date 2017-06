Urgente: Camioneros vuelven al paro en la recolección de residuos

Los trabajadores de la empresa Agrotécnica Fueguina encuadrados en el Sindicato de Camioneros anunciaron un cese de actividades ante la falta de pago de los salarios de mayo, por lo que las recolecciones de residuos domiciliarias y comerciales estarán suspendidas.

El sindicato general del gremio, Pedro Abel Velázquez, explicó que la medida de fuerza se debe ante la falta de pagos del mes de mayo y que están “cansados del mismo discurso todos los meses”.

“La falta de fondos que aduce el municipio de Ushuaia que el gobierno no envía y por otro lado que la empresa no recibe el pago del servicio por parte del municipio. Es ya un discurso cansador, no descartamos que si en las próximas horas no hay respuestas claras y solución la medida se extienda a toda la provincia”, dijo el gremialista.

Ante la medida de fuerza se recomienda no sacar la basura a la calle, hasta tanto no se resuelva el conflicto salarial.