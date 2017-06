El Gobierno da marcha atrás con la quita de pensiones por discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el Gobierno dará marcha atrás con la quita de pensiones por discapacidad, la cual había sido impulsada antes irregularidades detectadas en personas que eran beneficiadas pero quienes no tenían ningún tipo de discapacidad.

Stanley aseguró que volverán a percibir la pensión por discapacidad aquellos beneficiarios cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un automóvil usado, y que “por error” este mes no cobraron.



La funcionaria aclaró que luego se revisará “caso por caso” para evitar el otorgamiento inadecuado del beneficio y enfatizó que, en cambio, no lo percibirán quienes “se dieron de baja por fallecimiento, porque han renunciado o no tiene una discapacidad”.



“Lo que decimos es restablecer todas aquellas pensiones de personas que tienen una discapacidad, que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar la pensión el último mes”, declaró Stanley a Radio Dos de Rosario.



Precisó que el cobro se hará efectivo “a mediados de la semana” que viene y dijo que quiere “llevarle tranquilidad” a los beneficiarios “que van a seguir recibiendo esa pensión, para que no vivan la angustia de si la van a percibir o no”.



La ministra sostuvo que “sin ninguna duda” hubo un “uso político” del tema porque, señaló, “hemos tocado intereses políticos, cortando situaciones de clientelismo”.



“Frente algunos errores que podemos haber cometido y que estamos revirtiendo –se excusó-, siempre hay gente que se abusa y se aprovecha de esta situación para llevar intranquilidad a la gente”.

Pensiones no contributivas

El sistema de pensiones no contributivas por invalidez es un instituto que fue creado para que las personas con discapacidad en situación de vulnerablidad social que no pudiesen trabajar tuviesen un sustento económico. Sin embargo, y a pesar de que nuestro país no sufrió ninguna catástrofe o guerra, en los últimos años las pensiones otorgadas aumentaron inexplicablemente de 300.000 a casi 1.500.000.



Sólo en 2015, último año del gobierno de Cristina Kirchner, se dieron de baja 168.500 pensiones por irregularidades en su otorgamiento, por incumplimiento de los requisitos o por incompatibilidades con otros beneficios, casi el doble de las dadas de baja durante el año 2016.