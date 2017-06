Psoriasis: Iniciarán una campaña gratuita en Ushuaia

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) llevará adelante en Ushuaia una campaña para la detección y despejar dudas de la psoriasis, la enfermedad crónica, sistémica, no contagiosa, que afecta entre un 2 y un 3 por ciento de la población argentina.

La campaña tiene como objetivo la detección gratuita y asesoramiento sobre el correcto tratamiento de la psoriasis. Quienes identifiquen tener síntomas de la enfermedad o tengan dudas acerca de su tratamiento, pueden contactarse hasta el 23 de junio al teléfono gratuito: 0800-22-AEPSO (23776), donde se les asignará un turno gratuito con un médico dermatólogo especializado.

“El objetivo de la campaña es llegar a la mayor cantidad posible de personas con psoriasis que desconocen tener la enfermedad, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento. Tanto el diagnóstico temprano, como un tratamiento correcto, es lo que mejor puede ocurrirle a un paciente para que la enfermedad no condicione su vida”, afirmó Silvia Fernández Barrio, Presidenta de AEPSO.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, no contagiosa, que se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas, secas (se localizan con mayor frecuencia en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo) que pican y son dolorosas. El proceso normal de recambio de las células de la capa superficial de la piel es de 28 días pero en los pacientes con psoriasis este proceso está acelerado y lleva entre 3 y 4 días.

La detección temprana y el cumplimiento a largo plazo de las indicaciones médicas permiten mejorar notablemente la calidad de vida y evitar complicaciones. Según datos de la “National Psoriasis Foundation” las personas con psoriasis severa tienen un 58% más de probabilidades de tener un evento cardíaco mayor, un 43% más de probabilidades de tener un accidente cerebrovascular. Estudios demuestran que la principal causa de muerte en personas con artritis psoriásica severa es la enfermedad cardiovascular ya que tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar síndrome metabólico -un conjunto de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión y la obesidad abdominal- y resistencia a la insulina, que es una señal temprana de la diabetes, de hecho las personas con psoriasis severa tienen un 46% de posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El correcto tratamiento de la enfermedad disminuye las probabilidades de sufrir un ataque al corazón, accidente cerebrovascular u otros eventos cardiovasculares.

“Existen múltiples aspectos relacionados con la adherencia al tratamiento, y el paciente con psoriasis suele presentar dificultades con el tratamiento de su enfermedad. Son muchos los aspectos a considerar en este punto. Por eso es importante que el profesional que sepa comprenderlos y guiarlos”, explica la Dra. Lorena Cerrudo, médica dermatóloga.

Lejos de ser un problema meramente estético, tener psoriasis implica además un fuerte impacto psicológico y en la calidad de vida, ya que las placas en la piel están a la vista y en ocasiones generan rechazo o temor. Las relaciones familiares, laborales y sociales pueden verse afectadas y es por esta razón que el paciente puede sentir inseguridad, preocupación, vergüenza, frustración, estigmatización, ira, baja autoestima y síntomas depresivos.