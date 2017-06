Condenaron a Aldo Núñez a prisión perpetua por el crimen de su mujer

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó hoy a la pena de prisión perpetua a Aldo Javier Núñez, por el crimen y posterior descuartizamiento de su mujer, Nilda Núñez, hecho ocurrido en julio del 2016.

Esta mañana el condenado dio sus primeras y últimas palabras, acusando a una mafia policial en Tolhuin de haber asesinado a su mujer por vinculaciones con la fuerza policial.“Fueron policías que mataron a mi mujer, y lo perdono porque no soy quién para juzgarlo. Quiero saber si los van a juzgar a ellos, por su familia y sus hijos, por lo que me hicieron a mí y a mi mujer”, dijo Núñez, quien durante todo el desarrollo del juicio se mantuvo en silencio e incluso se negó a colaborar con su abogado defensor.

También el condenado se refirió al allanamiento realizado el día del macabro hallazgo: “Yo estaba durmiendo en paz con mis hijos, pensando que mi ex mujer estaba en Río Grande. Ahí trato de despertar a mis hijos, dejo pasar a la Policía de Tolhuin y un tal Pereyra me da un acta. Cuando sacan a mis hijos, le piden al dueño que saquen el vehículo de la entrada y ahí sacan una bolsa negra con cierre, y entre dos policías la meten adentro. ¿Cómo una bolsa supuestamente vacía la van a llevar entre dos?” lanzó.

En tanto, en su defensa afirmó que tras el ingreso policial a su vivienda, “Pereyra y otros policías me pisoteaban y me apuntaban con un arma en la cabeza, preguntando en donde estaba el cuerpo. Les pregunte por qué razón estaban haciendo todo esto y ahí me dicen que mi mujer se había metido con ellos”.

Por su parte, el Fiscal Eduardo Tepedino, dijo en FM Espectáculo de Ushuaia, que esa declaración de Nuñez “era algo que podía suceder, al margen supimos trabajar en las pruebas que teníamos. Él sigue sosteniendo lo que en algún momento lo sostuvo y no logró torcer el curso del juicio para nada”.

En ese sentido, el magistrado aseguró que se tomará en cuenta la declaración para “hacer una nueva investigación para ver si efectivamente alguien prestó colaboración a posterior” del crimen, aunque “queda claro que la única persona que tuvo intervención en el homicidio fue Aldo Núñez.”.