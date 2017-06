Mudan el franco de los estatales fueguinos al 27 de junio

La gobernadora Rosana Bertone, decidió dar rumbo a la Ley Provincial 1082 aprobada por la Legislatura Provincial, la cual se pliega a la Ley Nacional 26876 que declara al el 27 de junio como “Día del Trabajador del Estado” en todo el país.

Con la nueva ley, los empleados públicos fueguinos mudarán su “Día de Descanso” a los 27 de junio de cada año y no los terceros viernes de cada diciembre como se venía haciendo desde 1992 en disidencia con el resto del país.

La Ley Provincial 1082 fue promulgada por Bertone a través del Decreto Provincial 1200/16, y como consecuencia el próximo martes será día de descanso para los trabajadores de la Administración Central, no así para aquellas áreas u organismos que tienen sus propios días conmemorativos, como por ejemplo Salud, Bancarios, etc.



En el caso de Educación se incluye al personal POMyS, ya que los mismos revisten en el escalafón seco de la Administración Central, por lo que no se dictarán clases en las Escuelas de la Provincia.

El proyecto había sido presentado por la ex gobernadora Fabiana Ríos en la Legislatura en el año 2015, en la que se fundamentaba que la fecha fijada en el orden nacional “representa un hito fundamental en la historia del reconocimiento de derechos para los trabajadores del Estado” ya que un 27 de junio de 1978 “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el convenio N° 151, el cual impulsó, junto con la Recomendación N° 159 de ese organismo, el reconocimiento del derecho de los trabajadores al acceso a la negociación colectiva”.

Ríos mencionaba que si bien “en el ámbito del Poder Ejecutivo” se cuenta con el decreto N° 2176/92 “por el que se instituyó el Día del Empleado Público Provincial” el tercer viernes de diciembre “sería propicio proceder a una unificación de criterios no sólo respecto del Estado Nacional y a otras provincias que ya han adherido a la norma, sino también a los distintos niveles, organismos y Poderes del Estado Provincial".