El justicialismo fueguino presentó a sus precandidatos a diputados

En una sala colmada por militantes en el salón del Hotel Las Hayas, el justicialismo fueguino presentó hoy a sus precandidatos en las listas para las elecciones de diputados en agosto, con un mensaje de una oposición constructiva, pero que a su vez poner en la discusión en el ámbito nacional a Tierra del Fuego.

Bajo el frente “Tierra de Unión” fue la propia presidenta del Partido Justicialista de Tierra del Fuego y actual gobernadora, Rosana Bertone, quien presentó Laura Colazo y Luis Vázquez como precandidatos a diputados nacionales.

Con un mensaje de construir un justicialismo constructivo, ante la gobernación nacional de Cambiemos y el alejamiento al kirchnerismo, Bertone sostuvo que necesitamos diputados que trabajen, gestionen y no que pongan palos en la rueda", pero que a su vez "defiendan nuestra industria y cada puesto de trabajo"Por su parte, Vázquez, segundo en la lista de diputados, destacó los avances en la gestión de gobierno y las obras que se han gestionado y que se habían postergado durante décadas, como la inversión de “más de 100 millones en refacción y mantenimiento de infraestructura escolar, la recuperación del emblemático Colegio José Martí, la inversión en equipamiento y refacción de los hospitales, la finalización de 4 nuevos gimnasios integrados al sistema educativo”El actual Ministro de Obras y Servicios Públicos también destacó las “inversiones en redes de agua, cloacas y gas en toda la provincia para que miles de familias vivan mejor, venimos de 5 días de muy bajas temperaturas y por primera vez, en los últimos 10 años, a los vecinos de Ushuaia no se les cortó el agua. Este y otros resultados concretos son los ejes de una gestión que hace y explica”También subrayó que “en Tolhuin vamos a mejorar la provisión de agua potable en los próximos meses y la compañera Rosana Bertone tuvo el orgullo de prender en diciembre pasado la única planta sanitaria que estaba abandona desde su construcción”.Por último, manifestó que "no nos van a enfrascar en discusiones de la Provincia de Buenos Aires, porque NO somos la Provincia de Buenos Aires, somos Tierra del Fuego, somos Rio Grande, Tolhuin, Ushuaia, Margen Sur, somos Malvinas, somos Antártida".En tanto, Laura Colazo, actual concejal de la ciudad de Río Grande, reconoció el trabajo que viene haciendo Bertone al frente del Gobierno Provincial y dijo sentirse convocada “por este gran equipo de trabajo que se enfoca en cuestiones concretas por el bienestar de la gente” y que demuestra que “se puede avanzar aún en condiciones adversas”“Pongamos a Tierra del Fuego por delante y no dejemos que los fueguinos queden como rehenes de discusiones ajenas a sus intereses”, pidió.La candidata expresó que “no podemos volver atrás a una Provincia donde no se pagaban sueldos ni jubilaciones, no se invertía un solo peso en escuelas ni hospitales, se descuidaba al deporte y se maltrataba al sector privado que es el mayor generador de empleo de la Provincia” y se comprometió a defender “la industria fueguina, la soberanía en Malvinas y el trabajo de los fueguinos”