Worman aseguró el abastecimiento de agua potable en plena época invernal

El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, aseguró que a diferencias de otros años hoy se cuenta con un 80% de reserva de agua en las cisternas de las plantas, por lo que descartó que exista baja presión o falta de suministro en plena época invernal.



"Pese a los días con bajas temperaturas no tuvimos inconvenientes, salvo los congelamientos de caños en viviendas particulares que no tienen que ver con la infraestructura de la red de agua", explicó Worman en declaraciones a Radio Provincia.



"Estamos acudiendo a visitar a vecinos a los que se les congela la instalación de la red hacia adentro de la línea municipal. En la medida de nuestras posibilidades acudimos para tratar de descongelar", agregó.



El funcionario afirmó que "la expectativa nuestra de tener un invierno con agua, en principio se está garantizando".



Recordó que la planta potabilizadora Nº 4, ubicada en el sector del Río Pipo, "está funcionando a pleno" lo que posibilitó descomprimir la demanda que tenía la planta 2, que venía trabajando sobreexigida "por lo que no estamos teniendo baja de presión o falta de agua".



Precisó que hoy se tiene "casi un 80% de reserva en las cisternas, algo insólito para el frío y para la época del año".



"Las cisternas más grandes tienen 5000 metros cúbicos; el año pasado y el anterior teníamos para esta época entre 1500 y 2000 metros cúbicos de reserva. Con 1500 ya había barrios que se empezaban a quedar sin agua. Pero hoy tenemos 4000 metros cúbicos", detalló finalmente.