El Presidente de La Anónima aseguró que la empresa pierde plata

El presidente de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, aseguró que la empresa está perdiendo plata como consecuencia de caída del consumo y la prisión impositiva, en una entrevista brindada al diario La Nación, de la cual también se refirió a otros temas.

En principio, Braun sostuvo que "la empresa tiene un balance que es público y no nos está yendo bien" y desligó a Miguel Braun, Secretario de Comercio, quien no tiene ninguna participación accionaria la empresa: "No es que Miguel hizo cosas que nos beneficiaran, y además este es un gobierno que cree en la libertad de los mercados. Y el pensamiento de que Miguel controla a su tío y hay un conflicto de interés, no tiene sentido. Si fuera así, nos salió mal, porque perdimos plata", dijo.

En cuanto a la pérdida económica de la empresa, Braun apuntó "por un lado, la recesión que existe", aunque se mostró confiado "que de esto se va a salir" porque los números muestran un crecimiento en la economía nacional.

En ese sentido aseguró ser optimista con el futuro porque "el mensaje que se le dio al mundo es que queremos participar de ese tipo de economías. Quizás falte ir de la visión a la estrategia y dejar más claro. Por eso creo que ahí vienen la reforma impositiva y las reformas que mejoren la productividad en la Argentina, como la reforma laboral".

Por otro lado, el responsable de La Anonima, descartó que los supermercados sean los formadores de precios porque “hay un trabajo hecho por Dante Sica (Abeceb), que analiza la cadena de cuatro productos (leche, carne, pan y detergentes), y cuando se mira el precio de la leche que se paga al productor y el que llega al supermercado, ves que en el medio hay logística, producto, envase, procesos”.

“Vos sabés que existe la curva de Laffer: aumentás los impuestos, pero llega un momento en que hace una inflexión y empezás a cobrar menos, porque te aumenta la evasión. Al dicho de "el que caza en el mismo zoológico". yo digo que no: se fueron las liebres, los monos, y quedamos solo los elefantes y los hipopótamos, que no nos podemos mover. Es insoportable la presión impositiva”, cuestionó.

Finalmente, Braun sostuvo que para resolver la situación economía de la empresa y otras, se deberá “mejorar productividad y bajar impuestos, te van a venir miles de millones de dólares, porque las reservas de petróleo de Vaca Muerta, todos te dicen que -en gas- es la segunda mejor del mundo, y en petróleo es muy importante. Entonces, si Vaca Muerta no se explota, este país no tiene solución”.