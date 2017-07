Sciurano: "Con Sciutto, jamás pertenecí al mismo equipo"

El precandidato a diputado se despegó del ex diputado nacional y aseguró que "jamás voy a pertenecer al mismo equipo que él”.

El precandidato a diputado, Federico Sciurano, salió a despegarse del ex diputado nacional massista, Rubén Sciutto, quien había declarado pertenecer al mismo equipo de UNIRTDF como en las elecciones pasadas.

“Yo tengo un equipo con el que trabajo todos los días, que me acompaña, con el que tenemos una propuesta para la provincia desde el 2015 y la seguimos sosteniendo. De ninguna manera Sciutto está en ese espacio, de hecho hace mucho tiempo que no lo veo”, dijo el presidente de la UCR fueguina.

“Lamento mucho las expresiones del ex diputado y no entiendo que puede motivar hacer declaraciones que no son ciertas. Uno forma parte del mismo equipo cuando trabaja, comparte ideales, proyectos y acciones. Y nada de esto sucede con Sciutto, jamás pertenecí al mismo equipo y jamás voy a pertenecer al mismo equipo que él”, aseguró Sciurano.

Ayer el ex diputado nacional, quien supo ser parte de las filas del justicialismo fueguino, del kirchnerismo y ahora en el espacio del diputado Sergio Massa, había asegurado que "estamos en esta avenida del medio en la que confluyen muchos sectores y creemos que ese es el camino” en referencia a UNIRTDF.