Concejales aprueban millonario proyecto para reparar calles

Los concejales de Ushuaia aprobaron este miércoles un proyecto del Ejecutivo municipal el cual pretende invertir 153 millones de pesos, bajo un sistema de financiamiento, para reparar las calles de la ciudad y abrir nuevas arterias en la urbanización San Martín.

La iniciativa establece un monto superior a los 153 millones de pesos, afrontado bajo un sistema de financiamiento en hasta 24 cuotas, por el cual se prevé abrir calles, redes cloacales, y agua en la urbanización General San Martín por un monto que ronda los 108 millones de pesos financiado en hasta 36 cuotas.

Al hacer uso de la palabra, el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, avaló la iniciativa teniendo en cuenta “los inconvenientes que genera el mal estado de las calles” y que perjudica “no sólo al transporte público sino a toda la comunidad”.

“Lo que estamos tratando no es un beneficio para una secretaria de obras públicas, sino para toda la comunidad y eso es lo que tenemos que tener en cuenta”, argumentó.

Por su parte, el concejal del Movimiento Popular Fueguino, Ricardo Garramuño, rechazó el proyecto ya que “hoy el municipio tiene deudas que no puede pagar como por ejemplo con Hormix o Dos Arroyos y pretenden endeudarse con cuotas de más de 10 millones de pesos” y agregó que “están dejando además deuda para la próxima gestión”.

En cuanto a la urbanización General San Martín, remarcó que “el trabajo que realizó el personal de planta de la municipalidad es impecable, pero se le escaparon algunos detalles, tengo terror que a futuro empecemos a generar deudas y regalar tierras a las empresas; tomar la decisión de endeudar la municipalidad en más de 153 millones de pesos, sin tener la municipalidad una planificación, no corresponde”.

El edil Tomas Bertotto (PRO) sostuvo que “las intenciones del municipio son mejorar el estado de las calles y, aunque la solución no es total sino parcial, si no se hace algo, con el paso del tiempo, el estado de las calles será peor. No podemos empezar a mirar para fuera y echar culpas, sino mirar para adentro y saber cuáles son las cosas que se hicieron mal y mejorar”.

El proyecto establece mejoras y aperturas en:



Repavimentación con hormigón de la calle De La Estancia, por $7.221.330 en un plazo de 90 días.

Repavimentación con hormigón de la calle De La Estancia, por $7.221.330 en un plazo de 90 días.

Repavimentación con hormigón en la calle Hipólito Irigoyen con un presupuesto oficial de $23.159.880 en un plazo de ejecución de 180 días.

Repavimentación con hormigón en la calle Hipólito Irigoyen con un presupuesto oficial de $23.159.880 en un plazo de ejecución de 180 días.

Bacheo y repavimentación en las avenidas Ingeniero Garramuño y Prefectura Naval, con un presupuesto oficial de $16.804.220 en un plazo de ejecución de 60 días.

Bacheo y repavimentación en las avenidas Ingeniero Garramuño y Prefectura Naval, con un presupuesto oficial de $16.804.220 en un plazo de ejecución de 60 días.

Bacheo y repavimentación en las calles Gobernador Campos y Magallanes por $18.009.391 en un plazo de 60 días.

Bacheo y repavimentación en las calles Gobernador Campos y Magallanes por $18.009.391 en un plazo de 60 días.

Repavimentación en la calle Fuegia Basket, con un presupuesto oficial de $24.680.666 en un plazo de ejecución de 180 días.

Repavimentación en la calle Fuegia Basket, con un presupuesto oficial de $24.680.666 en un plazo de ejecución de 180 días.

Bacheo y repavimentación calle Gobernador Deloqui, Av. Maipú y Av. Malvinas Argentinas, con un presupuesto oficial de $ 16.431.650 en un plazo de 60 días.

Bacheo y repavimentación calle Gobernador Deloqui, Av. Maipú y Av. Malvinas Argentinas, con un presupuesto oficial de $ 16.431.650 en un plazo de 60 días.

Bacheo y repavimentación en la Av. Alem por $16.656.342 con un plazo de ejecución de 60 días.

Bacheo y repavimentación en la Av. Alem por $16.656.342 con un plazo de ejecución de 60 días.

Bacheo y repavimentación en las calles Darwin, Lapataia y Gob. Godoy con un presupuesto oficial de $8.516.628 en 45 días.

Bacheo y repavimentación en las calles Darwin, Lapataia y Gob. Godoy con un presupuesto oficial de $8.516.628 en 45 días.

Bacheo y repavimentación en las calles 12 de Octubre, Congreso Nacional, Puerto Español y Pioneros Fueguinos, con una inversión de $21.700.924, en un plazo de ejecución de 60 días.

Urbanización General San Martín

El proyecto contempla un sistema de pago con financiamiento, para la apertura de calles, tendido de red cloacal y red de agua en un plazo de ejecución de 8 meses, por un monto total de $108.228.432 con un anticipo financiero de hasta 10 % (a requerimiento del contratista que no deberá contemplarse dentro del valor a financiar) y el resto financiado en hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las cuales serán pagaderas dentro de los primeros diez días de cada mes.

El proyecto fue aprobado por mayoría y no contó con el voto del concejal Garramuño.