Entregaron subsidios no reembolsables a productores de Tolhuin 

Son aportes de $50 mil no reembolsables para fomentar la productividad de los pequeños productores en el marco del Programa "Tierra de Unión y Trabajo".

La gobernadora Rosana Bertone realizó el jueves una nueva entrega de subsidios no reembolsables a pequeños productores del sector frutihorticola y forestal de Tolhuin.



La Mandataria estuvo acompañada por el secretario de Agroindustria, Kevin Colli, quien indicó que “junto a la gobernadora visitamos siete emprendimientos de Tolhuin haciendo entrega de esta serie de aportes no reintegrables que venimos llevando adelante desde el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. En esta oportunidad, los beneficiarios han sido pequeños productores del sector frutihorticola y forestal de Tolhuin”.



El funcionario informó que se tratan de “aportes de $50 mil no reembolsables (un total de $400.000) y que forman parte del Programa ‘Tierra de Unión y Trabajo’ para que los productores puedan realizar cualquier tipo de mejoras e innovación en sus proyectos”.



Colli mencionó que “algunos lo aplican directamente a la infraestructura, mientras que otros a maquinaria, desarrollo de sus emprendimientos y también algunos a las mejoras de condiciones de trabajo para sus empleados, como es el caso de vestidores, baños y calefacción para sus pequeños aserraderos”.



Finalmente, recordó que desde principio de año “ya llevamos entregados más de 2 millones directamente inyectados a pequeños productores que muchas veces necesitan esta colaboración para que continúen con su actividad, sumado al apoyo técnico del equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.