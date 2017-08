Marchas en distintos puntos del país para pedir por la aparición de Maldonado

Distintos organismos de Derechos Humanos y sectores de izquierda marcharon hoy en distintos puntos del país para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que fue visto por última vez el pasado martes, luego de que Gendarmería Nacional desalojara una protesta mapuche en la provincia de Chubut.

“Santiago, te quiero ver. Quiero a Santiago con vida”, fueron parte de las palabras de Sergio, su hermano, quien cerró la marcha en Plaza de Mayo, Capital Federal.



Minutos antes, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, “Taty Almeida”, responsabilizó, la desaparición de Maldonado, a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Nos solidarizamos y pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Exigimos ya a la Ministra Bullrich que aparte a la Gendarmería Nacional de toda instancia de investigación y además la retire de la Ruta Nacional 40, donde están apostados”, dijo.

Por su parte, la Ministra de Seguridad negó en conferencia de prensa que Maldonado sea víctima de “una desaparición forzosa” y apuntó que esa versión surge de los organismos de Derechos Humanos.



"Esto no ha sido una desaparición forzosa", enfatizó Bullrich, quien afirmó que "de ninguna manera" va a "aceptar que se acepte" esa hipótesis.



Además insistió en que Gendarmería Nacional "no ha detenido a Santiago Maldonado en ningún lugar" y consideró que "está claro que no hubo ningún tipo de actitud" ilegal por parte de esa fuerza de seguridad federal.