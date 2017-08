Bertone: “Estamos satisfechos con el resultado y la jornada electoral"

La gobernadora Rosana Bertone brindó esta noche una conferencia de prensa en Río Grande, donde aseguró que “estamos satisfechos con el resultado” obtenidos por los precandidatos a diputados Laura Colazo y Luis Vázquez, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La mandataria comenzó agradeciendo a los precandidatos de otros partidos que “seguramente cada uno busca lo mejor para la provincia” para luego agradecer a la militancia del Partido Justicialista.

“Estamos orgullosos de esta elección porque esta vocación de trabajar no es de una elección, no es de hoy, es una elección que hacemos todos los días trabajar por Tierra del Fuego. Ustedes saben cómo nos comprometimos en trabajar y resolver necesidades, sobre todo porque nuestra campaña fue de hechos concretos, no fueron promesas sino buscando soluciones de nuestros vecinos, que es lo que nos importa”, destacó la Gobernadora.

Bertone también agradeció a los medios de prensa de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, “que dieron una responsabilidad en los comicios y aguardaron los resultados, y los invito a que lo mismo suceda en octubre”.

CAMPAÑA TIERRA DE UNIÓN

En cuanto a la campaña, la presidenta del PJ fueguino aseguró que “estamos satisfechos con el resultado y la jornada electoral sobre el marco de la paz social”.

“No hubo noticia de alguna problemática y eso significa que los ciudadanos valoramos la democracia. La justicia electoral y las fuerzas nacionales y provinciales hicieron bien el trabajo y les agradecemos el esfuerzo para cuidarnos a todos”, dijo.

Asimismo afirmó que “fue una campaña sin agravios, sólo con respuesta y no nos escondimos nunca. Fue una campaña sincera y quizás haya un vecino que no vimos o tarde a una reunión, pero ahora estamos en la posibilidad de que ellos nos puedan traer sus propuestas”.

“Nuestro mensajes comprometernos todo el día, a fondo, y con el corazón por la provincia. Estamos comprometidos y quiero igual ese compromiso de toda la sociedad. Hubo 338 ciudadanos de tierra del fuego que se anotaron para donar sus órganos, eso es compromiso y les agradezco”, manifestó.

Por otro lado, instó a los candidatos del Frente Tierra de Unión a “seguir escuchando a la gente, atendiendo las necesidades así como lo hace mi gobierno” y le pidió a la ciudadanía “la oportunidad que Laura y Luis lleguen a la Cámara porque necesitamos diputados que representen nuestros intereses, no solo del gobierno provincial, sino de cada hombre”.

“Doy mi palabra que ellos van a trabajar”, aseguró.

Finalmente, al Gobernadora restó importancia a los resultados, porque “miro la campaña con las necesidades que tiene la gente. Por lo que vamos a seguir trabajando como desde el primer día de mi gobierno”.