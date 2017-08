Vecino de Ushuaia se enfrentó a delincuentes en una violenta entradera 

Momentos de terror vivió un vecino de Ushuaia junto a su familia, cuando decidió enfrentarse a tres delincuentes armados que habían ingresado a la vivienda en donde se encontraba de vacaciones, en la localidad de Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Omar Lemul, contó hoy al programa Vamos a Pórtanos Mal de FM Espectáculo, que tras la jornada electoral de las PASO decidió tomarse unas vacaciones junto con su familia, en la localidad santacruceña en donde reside su hermano, un reconocido comerciante de la ciudad.

El pasado lunes a la noche, ambos cerraron uno de los comercios y decidieron ir a la vivienda de su hermano, ubicada en calle Mouesca del barrio Rotary 23, para disfrutar una cena familiar. Sin embargo, cuando los cuatros integrantes de la familia ya se encontraban en la vivienda, tres delincuentes encapuchados ingresaron y a punta de pistolas comenzaron a exigirles que se tiren al suelo, todo eso delante de un niño de 5 años.

“Estaban todos vestidos de oscuro y uno de gris. Me salió naturalmente de enfrentarlos y dejar atrás a mi sobrino que estaba expuesto en medio de la escena viendo todo”, dijo Omar sobre su accionar frente a los malvivientes.

Pese a que finalmente huyeron sin llevarse nada hirieron en un brazo a Omar y también sufrió un golpe en la cabeza: “Traté de defenderme con mis pies y manos, y con mi palabra pidiéndole que se vayan. Afuera de la casa uno de los delincuentes se tropieza, comenzamos a forcejear y me pegan en la cabeza con una madera. El disparo, por suerte, me pegó en el brazo derecho y tengo una pequeña inflamación allí. No es nada grave”.

"Lo más grave es lo que se pasa después. Todo esto ocurrió a las 23 horas y a eso de las cinco de la mañana cuando intentamos dormir, no pude hacerlo, porque tenía toda la adrenalina. Hablar de esto me genera un vacío en el estómago y una sensación amarga", explicó.

Según el relato que hizo el comerciante a los medios de prensa cree que fue seguido por los delincuentes sin que se diera cuenta y luego de estacionar ingresó a la casa donde lo esperaba su esposa."De lo que sabe de la causa es que una de las personas es un preso con libertad condicional y que cada vez que pasa un hecho se sabe que es él, por su forma de moverse y caminar", indicó el vecino de Ushuaia, para concluir diciendo: "Tengo un Dios aparte, y un nuevo día de cumpleaños".

Los hechos de inseguridad en Caleta Olivia suceden desde hace años y con el correr del tiempo se han ido incrementado.