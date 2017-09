Encuentro de gobernadores: Bertone volvió a rechazar cambios en el Fondo del Conurbano

La gobernadora Rosana Bertone junto a sus pares, mantuvieron este martes un encuentro en San Juan para rechazar la actualización del Fondo del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, el cual reclama la gobernadora María Eugenia Vidal de actualizar el tope de $650 millones, fijado hace 20 años durante la administración de Carlos Menem.



Los mandatarios firmaron un documento en el que solicitan "a la Corte Suprema de Justicia que no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación y las Provincias y el Congreso de la Nación".



En ese marco, Bertone destacó la importancia del encuentro "para reafirmar nuestra defensa del federalismo y de los recursos de las Provincias ya que no queremos el centralismo pisándonos la cabeza".



En cuanto a la solución a este conflicto, Bertone manifestó que "hace falta una salida política y no judicial para el conflicto planteado por la distribución del Fondo del Conurbano Bonaerense. Que la Corte Suprema se convierta en legislador, cuando hay leyes que ha aprobado el Congreso hace muchos años, no es bueno ni para la Nación ni para nosotros”.



Al finalizar la reunión, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti pidió que “se ponga en la balanza" la cantidad de subsidios que reciben de la Nación la Provincia y la ciudad de Buenos Aires, porque "es injusto" que se les dé más que al resto de los distritos.

Del encuentro participaron 18 gobernadores y 3 vices, solo Chubut y Buenos Aires (por razones lógicas) no tuvieron a un representante en la reunión, algo que consolida la postura común en rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano.

Del encuentro participaron los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de San Juan, Sergio Uñac; de Chaco, Domingo Peppo; de La Pampa, Carlos Verna; de Misiones, Hugo Passalaqua; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Gerardo Morales; de Formosa, Gildo Insfran; de Córdoba Juan Schiaretti; de La Rioja, Sergio Casas; de Corrientes, Ricardo Colombi; de Río Negro, Alberto Weretilneck; Santa Fe, Miguel Lifschitz; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Tucumán, Juan Manzur. También estuvieron los vicegobernadores de Santa Cruz, Pablo González; de Santiago del Estero, Emilio Neder; y de San Luis, Carlos Ponce.