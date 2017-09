Las provincias respaldaron los vuelos low cost

Distintas provincias mantuvieron ayer una Audiencia Pública convocada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el Teatro de la Ribera de la ciudad de Buenos Aires, en donde dieron su respaldo a las aerolíneas low cost, la cual pretenden abrir nuevas rutas argentinas y a un muy buen precio en sus pasajes.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo de Tierra del Fuego, Luis Castelli, destacó que “apoyamos esta política por cuanto para nosotros la conectividad es fundamental desde el punto de vista del desarrollo del turismo, tener más aviones, y más compañías cubriendo rutas que hoy no existen ayudará sin dudas a crecer y a generar cada vez más trabajo en el sector, además nos permitirá a los fueguinos estar más y mejor conectados con todas las ciudades del país".



Castelli señaló que "además, estas medidas no solo no perjudican a Aerolíneas Argentinas, sino que la complementan y fortalecen sus rutas”.



Asimismo, sostuvo que “es importante contar con este tipo de iniciativas que benefician a Tierra del Fuego en muchos aspectos, al ser la única provincia insular del país y la que se encuentra más alejada, en el extremo sur del Continente".



En este sentido, el Presidente del INFUETUR apuntó también al crecimiento de otros sectores relacionados al turismo, como lo son el comercio, las áreas logísticas y la industria, y puso de manifiesto también el pedido a las empresas y autoridades nacionales de "considerar la posibilidad de vuelos comerciales a la Antártida y la ruta transpolar, que podría comunicarnos con Oceanía y Lejano Oriente".



La Audiencia Pública fue encabezada por el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, y su par de Turismo, Gustavo Santos, junto a la presidenta de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, Pamela Suárez, y por el titular de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Agustín Rodríguez Grellet. Estuvieron presentes también autoridades de turismo de casi todas las provincias argentinas.



Las empresas interesadas para cubrir 203 rutas de cabotaje y 300 internacionales son: Argenjet Aviación, Emprendimientos Aeronáuticos SA (SEA), Buenos Aires International Airlines, Grupo Lasa, Just Flight, Norwegian Air Argentina, Servicios Aéreos Patagónicos, Polar Líneas Aéreas y Avian.



Cabe destacar que en este marco 15 ciudades nuevas se conectarán con vuelos comerciales, y Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, San Juan y Neuquén pasarán a contar con conexiones internacionales.