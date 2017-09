Vázquez apuntó a La Cámpora y le recomendó "dejar el relato y ponerse a trabajar"

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, apuntó hoy a la gestión municipal de Ushuaia gobernada por el intendente y líder de La Cámpora, Walter Vuoto, a quien le reclamó "dejar el relato y ponerse a trabajar" en las calles de la ciudad.

El funcionario sostuvo que en el sector del Río Pipo se invertirán 260 millones de pesos en el tendido de servicios de agua, gas, cloacas y pluviales, porque "desde el Gobierno provincial queremos dar terrenos con servicios y vivienda”.

“Es algo que no sólo mejora la calidad de vida de las familias y la salud pública, sino que además genera mano de obra para familias enteras de Tierra del Fuego", destacó.

Frente a eso, Vazquez pidió “trabajar todos juntos por la Provincia" y a dejar atrás “el discurso de la victimización” como sucede en el Municipio de Ushuaia “que fue el primero en subir los impuestos y recaudar, pero esto no lo vemos reflejado en las calles”.

"El argumento de que no tienen plata es mentira. Habría que analizar en qué invierten los fondos", planteó el candidato a diputado por el Partido Justicialista.



También criticó la postura de las autoridades municipales: "No tienen cintura política con Nación, no tienen cintura política con nosotros, no la tienen con nadie. Es fundamental escuchar a nuestros vecinos. Si escucharan un poco más a los vecinos, la ciudad estaría mejor" consideró.



Finalmente, se refirió a la recorrida por los barrios altos que efectuó con el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, y dijo que allí "los vecinos nos pidieron ayuda en lo que es agua y cloaca. Son vecinos que no están bien y necesitan una ayuda integral. Queremos avanzar en un programa concreto para dar respuestas con todo lo que esté a nuestro alcance. Siempre les vamos a decir la verdad: lo que podamos hacer lo vamos a hacer" aseguró.