Bertotto: “Agrotécnica Fueguina es un cáncer para Ushuaia”

El concejal del PRO, Tomás Bertotto, amplió este lunes sus críticas contras la empresa Agrotécnica Fueguina por la acumulación de basura en los barrios y la gran suciedad en los cordones y calles de la ciudad.

En diálogo con el programa Vamos a Pórtanos Mal, el edil aclaró que “el estado de los residuos, no es una cuestión actual sino de la gestión anterior” por lo que pidió “el contrato con Agrotécnica Fueguina porque es la principal empresa y con el contrato más grande con beneficios a terceros”.

El concejal indicó que ante su pedido, “nunca pude acceder a esa información por lo que voy a insistir en un nuevo informe y pidiéndole al municipio que otras empresas están terciarizadas y con qué monto, y con qué alcances”.

Explicó que la semana pasada en el Concejo Deliberante, “me manifesté con disconformidad de este tema y sobre todo exigí al municipio y Agrotécnica que den soluciones a la cuestión. Una de las manifestaciones en contra fue la del apoderado de la empresa que dijo que ‘no podía dar cumplimiento al contrato por una cuestión de climatología’. Ellos están servicios en una ciudad y no en Mar del Plata, por lo que son cuestiones que debieron tenerse en cuenta”.

“Vamos a insistir en poder juntar y reunir en ese contrato, para exigir al municipio que envíe los contratos de las empresas como por ejemplo en Andorra donde el servicio es deficiente”, agregó.

En ese sentido, el edil amplió que “una de las cosas que dijo el apoderado es que los empleados vendrán a pedir explicaciones, si hubieran cambios, por lo que veo irresponsable interponer a los trabajadores. Los empleados deberán hacer lo que la empresa pide, por lo que la empresa no solo tiene de rehén a Ushuaia argumentando con deudas sino que además pone a los empleados de rehenes, cuando dejan de pagar los sueldos”.

“Esta empresa es un cáncer, porque no trabaja como debería trabajar y siempre ante el menor tironeo deja de pagar sueldos, y los empleados toman medidas y terminan pagando los platos rotos los vecinos”, sostuvo además

Para Bertotto, “seguimos vivienda en una ciudad más sucia y acá hay un tema que decir que hay que reconocer la deuda con la empresa, lo que eso no quita que el municipio pueda llamar a licitación porque no cumple el contrato”.

Aseveró en la emisora que “los vecinos viven en medio de la basura y solo hay que abrir los ojos en los barrios y tenemos que hacer algo. Este tipo de situación tiene que tener solución”.

Bertottomóvil

En cuanto a la responsabilidad política, el concejal observó que “Ushuaia tiene una mala calidad y los políticos tenemos que estar al lado de la gente, escucharlos y entiendo que la solución no es siempre recursos, sino es gestión y tener ganas de solucionar”.

Frente a esto, propuso la puesta en marcha de un móvil que atienda los reclamos de los vecinos, por fuera del móvil municipal que atiende en los barrios: “Veo que es una herramienta, que probablemente comience en el Pipo, alternando la posición en los meses del año, porque la gente demanda los políticos en las calles, trabajo y compromiso”.

Finalmente, el concejal del PRO sostuvo que “estamos en la peor crisis vial, medio ambiente, no sabemos cuánta gente vive adentro, no tenemos un servicio de transporte público que tiene que tener, y ni hablar de la recolección de residuos, perros sueltos y el tránsito que empeora porque no toman medidas, como radarizar la ciudad a costo cero donde la Agencia Nacional los instala y con el 7% se financian los equipos, y el resto para recaudación”.